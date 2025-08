Thu hồi lô mỹ phẩm chứa chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép

Theo quyết định hôm 5/8, lô sản phẩm Gel Promed, tuýp 30g, số lô 010124, do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed ở Hưng Yên sản xuất và Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed ở Hà Nội chịu trách nhiệm phân phối.

Kết quả mẫu thử do Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Nhà thuốc An Khánh (Hoàng Mai) cho thấy sản phẩm chứa Methylparaben không được liệt kê trong thành phần công thức đã đăng ký. Ngoài ra, hàm lượng Phenoxyethanol đo được là 1,08%, vượt quá giới hạn an toàn 1% theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, nhãn hướng dẫn sử dụng có các nội dung không phù hợp với Phiếu công bố và quy định, chứa cụm từ không phù hợp với sản phẩm mỹ phẩm như "ngừa sẹo", "tái tạo tế bào da mới, mau lành vết thương",...

Methylparaben và Phenoxyethanol là hai chất bảo quản thường được sử dụng trong mỹ phẩm để ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng quá liều lượng cho phép có thể gây phản ứng dị ứng, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài, đặc biệt đối với người nhạy cảm.

Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) từng cảnh báo Phenoxyethanol có khả năng gây buồn nôn, tiêu chảy ở trẻ nhỏ và tác động tiêu cực đến hệ thần kinh. Ở dạng nguyên chất, hóa chất này còn liên quan đến các vấn đề về sinh sản và thần kinh.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo đến các cơ sở kinh doanh dừng ngay việc buôn bán lô sản phẩm vi phạm, hoàn trả cho nhà cung cấp và thu hồi, tiêu hủy. Sở Y tế Hà Nội và Hưng Yên kiểm tra hai công ty liên quan về việc tuân thủ các quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời xử phạt các vi phạm theo quy định.

Về phía doanh nghiệp, hai công ty nói trên phải thu nhận sản phẩm bị trả lại, tiêu hủy lô hàng không đạt chuẩn, đồng thời rà soát các lô khác đã sản xuất để phát hiện lỗi tương tự. Báo cáo kết quả thu hồi phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/8, "nếu không trung thực, công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật".