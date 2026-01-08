Thu hồi lô dung dịch vệ sinh phụ nữ do chứa chất ngoài thành phần

Cục Quản lý Dược thu hồi lô sản phẩm Fresh & Care Dung dịch vệ sinh phụ nữ Odor Fresh+ do mẫu kiểm nghiệm chứa Natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm.

Sản phẩm bị thu hồi có số lô 24101101, do Công ty cổ phần Diana Unicharm ở Hà Nội chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Công ty TNHH Ifree Beauty ở Tây Ninh sản xuất. Trước đó mẫu mỹ phẩm lấy tại T228 TTTM Aeon Long Biên, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, kiểm nghiệm kết quả chứa Natri benzoate. Chất này không có trong thành phần công thức sản phẩm được doanh nghiệp công bố.

Natri benzoate được dùng phổ biến làm chất bảo quản thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Tác dụng chất này là ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc và men, kéo dài thời gian sử dụng sản phẩm.

Cục Dược yêu cầu Sở Y tế địa phương thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm, thu hồi hồ sơ tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm này và trả lại cơ sở cung ứng.

Hai công ty trên thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm, báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 31/1. Doanh nghiệp cũng phối hợp nhà cung cấp nguyên liệu rà soát cho tất cả lô sản phẩm đã sản xuất để thu hồi nếu vi phạm tương tự.

Gần đây, Cục Dược liên tục phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, vấn nạn hàng giả và quảng cáo sai sự thật. Theo số liệu từ Statista, quy mô thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ và dự báo 2,7 tỷ USD vào năm 2027. Hiện 90% nguồn cung trên thị trường là hàng nhập khẩu.

Lê Nga