Thu hồi kem nghệ quảng cáo 'da trắng sáng như vầng Thái Dương'

Cục Quản lý Dược thu hồi lô sản phẩm Kem nghệ E150 do nhãn, hướng dẫn sử dụng có các cụm từ quảng cáo thổi phồng công dụng, tính năng thực tế.

Theo thông báo ngày 27/8 của cơ quan này, lô sản phẩm Kem nghệ E150, hộp 1 tuýp 20 g, số lô 01, do Công ty TNHH Tân Hà Lan ở Hà Nội chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và chi nhánh của công ty này tại Bắc Ninh sản xuất.

Mẫu Kem nghệ E150 được Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Sở Y tế Hà Nội, lấy tại Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Nam An (quầy 342, tầng 3 Trung tâm phân phối dược phẩm Hapu), đem đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy nội dung trên nhãn không khớp với phiếu công bố, đặc biệt là các tuyên bố "cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương", "vitamin E thiên nhiên", "hết thâm", "giúp hết mụn", "hết rạn da, hết các vết thâm nám".

Tương tự, sản phẩm Sofpaifa (hộp 1 tuýp 5g, số lô 0010724) của Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh tại TP HCM cũng bị đình chỉ lưu hành do sử dụng các cụm từ sai lệch như: "Kem bôi vết ngứa do muỗi, kiến... đốt", "có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da" và liệt kê hiệu quả với nhiều loại côn trùng mà không có cơ sở khoa học.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế địa phương thông báo cho cơ sở kinh doanh ngừng bán, sử dụng và trả về nhà cung cấp. Các doanh nghiệp vi phạm phải thu hồi sản phẩm, tiêu hủy nếu không tách được nhãn vi phạm, đồng thời rà soát các lô khác có thể mắc lỗi tương tự. Báo cáo việc thu hồi phải được gửi về Cục trước 7/9, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu báo cáo không trung thực.

Thời gian qua, cơ quan quản lý phát hiện nhiều vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy nhiều thuốc, mỹ phẩm giả, kém chất lượng. Trong tháng 6, Cục Dược đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 cơ sở vi phạm. Đồng thời, 20 tỉnh, thành phố đã kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, phát hiện 48 cơ sở vi phạm.

Lê Nga