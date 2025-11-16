Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

Lô sản phẩm kem chống nắng A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ do chỉ số chống nắng thực tế chỉ là 2, không phải 45+ như ghi trên nhãn.

Yêu cầu được Cục Quản lý Dược đưa ra ngày 16/11, sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu kiểm tra chất lượng tại Nhà thuốc Ngọc Dung (phường 9, thành phố Đà Lạt). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng (SPF) của sản phẩm là 2, chênh lệch nghiêm trọng so với thông tin "SPF 45+" công bố trên bao bì.

Cơ quan chức năng còn phát hiện sản phẩm này không rõ nguồn gốc. Cụ thể, phiếu công bố do doanh nghiệp đăng ký chỉ là "kem mềm trắng da toàn thân", không có chức năng và chỉ số chống nắng. Do đó, phần nhãn "SPF 45+" được dán trên sản phẩm bán ra thị trường là không hợp lệ.

Lô sản phẩm vi phạm có tên đầy đủ là A Cosmetic mềm Perfume Protect Whitening Body Cream Moisture Whitening SPF45+, hộp 1 lọ 150g, số lô 262024. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ đầu tư mỹ phẩm Phương Anh (quận Tân Phú, TP HCM). Đơn vị sản xuất là Công ty TNHH sản xuất mỹ phẩm Kachi-H (tỉnh Tây Ninh).

Trước vi phạm này, Cục Quản lý Dược đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng lô sản phẩm trên và trả về nơi cung ứng. Các sở y tế có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời phổ biến thông tin để người dân nhận biết và không sử dụng.

Cục Dược yêu cầu Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng kiểm tra Nhà thuốc Ngọc Dung về việc tuân thủ quy định kinh doanh mỹ phẩm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc lô hàng. Công ty Phương Anh và Công ty Kachi-H phải hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách để xác minh, làm rõ vụ việc.

Chỉ số SPF (Sun Protection Factor) là thước đo khả năng bảo vệ da khỏi tia UVB từ ánh nắng mặt trời. Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng mỹ phẩm giả, kém chất lượng có thể chứa các thành phần độc hại, gây kích ứng, tổn thương da lâu dài, thậm chí ngấm độc tố vào cơ thể.