Thu hồi kem chống nắng chỉ số SPF 12 nhưng nhãn ghi 50

Lô sản phẩm Kem bôi da SPF Sun G8 Collagen bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ, do chỉ số chống nắng thực tế chỉ đạt 12,7 trong khi nhãn ghi SPF 50+.

Quyết định thu hồi được Cục Quản lý Dược ban hành ngày 19/9, sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng phát hiện sai phạm. Mẫu kiểm nghiệm cho thấy chỉ số SPF (Sun Protection Factor - định mức đo lường khả năng chống tia UVB) của sản phẩm thấp hơn gần 4 lần so với công bố trên bao bì.

Ngoài ra, theo phiếu công bố sản phẩm, tính năng công dụng ghi "dưỡng ẩm da, chống nắng, ngăn ngừa tác hại của các tia UVA, UVB và ánh nắng mặt trời lên da", không ghi thông tin có chỉ số chống nắng SPF là 50 như trên nhãn sản phẩm lưu thông.

Chỉ số SPF (sun protection factor) đo lường khả năng chống lại tia cực tím UVB, được dùng trong kem chống nắng. Chỉ số càng cao thì khả năng chống nắng càng tốt.

Lô hàng vi phạm có số 2260125, chai 30ml, do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita sản xuất và Công ty cổ phần dược phẩm, thiết bị y tế Fujifrance phân phối, cả hai đều có trụ sở tại Hà Nội. Cục Dược yêu cầu hai công ty đình chỉ lưu hành, ngừng kinh doanh và thông báo thu hồi toàn bộ lô hàng trên toàn quốc. Các doanh nghiệp phải tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 17/10.

Nhà chức trách cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hai công ty trên, tập trung làm rõ quy trình công bố và ghi nhãn chỉ số chống nắng. Đại diện Cục cho biết nếu phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan công an.

Lê Nga