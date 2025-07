Cục Quản lý Dược phát hiện hai loại kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream là hàng giả với chỉ số SPF dưới 70% so với công bố ghi trên bao bì, yêu cầu thu hồi trên toàn quốc.

Quyết định thu hồi được Cục Quản lý Dược đưa ra hôm 17/7 sau khi Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kết luận hai sản phẩm trên là giả.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thẩm tra, ghi nhận kem chống nắng Vitamin C do Công ty TNHH SX và TM Athena Việt Nam (Phú Thọ) và kem chống nắng Sun Cream do Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (Quảng Ninh), chịu trách nhiệm và phân phối ra thị trường.