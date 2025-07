Thu hồi hai lô thực phẩm chức năng sản xuất sai thành phần

Cục An toàn Thực phẩm phát hiện hai lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe CANCIVITA D3-GT bổ sung nhiều thành phần không có trong hồ sơ công bố, yêu cầu thu hồi.

Hai lô số 01.02.25 và 01.06.23, do Công ty TNHH Dược phẩm và Thực phẩm chức năng Hương Hoàng sản xuất và đưa ra thị trường, theo Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế. Các thành phần dầu cọ, lecithin, nipagin, nipasol, ethyl vanilin, titan dioxyd, tatrazine lake, tatrazine, đã được nhà sản xuất thêm vào công thức trong khi hồ sơ công bố sản phẩm do Công ty cổ phần dược phẩm Gia Thuận ở Bắc Ninh không ghi những loại này.

"Tự ý thay đổi thành phần sản phẩm mà không cập nhật thông tin với cơ quan chức năng là vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng:, đại diện Cục An toàn Thực phẩm cho hay, yêu cầu các địa phương giám sát, thu hồi toàn bộ hai lô sản phẩm trên.

Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo ngưng sử dụng và thông báo cho cơ quan y tế nếu phát hiện sản phẩm này trên thị trường.

Thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ sản xuất, buôn bán thuốc, thực phẩm chức năng kém chất lượng. Tuần trước, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị ngừng lưu thông lô viên sủi Apiroca-B do không đạt chất lượng. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm, bao gồm hơn 8.200 vụ buôn bán hàng cấm, hơn 25.100 vụ gian lận thương mại và hơn 1.100 vụ hàng giả.

Lê Nga