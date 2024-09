Thu hồi giải nhất Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống TP HCM

Ban tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật truyền thống TP HCM thu hồi giải nhất chủ đề Ảnh tối giản, vài ngày sau khi hủy kết quả một tác phẩm khác.

Sáng 10/9, ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM - cho biết quyết định hủy, thu hồi giải dành cho bức ảnh Tầm cao của tác giả Nguyễn Văn Tuấn, TP HCM.

Tác phẩm của Nguyễn Văn Tuấn khi mới công bố trên website. Ảnh: Website Hội Nhiếp ảnh TP HCM

Khi tác phẩm được công bố trên website hôm 29/8, nhiều người chỉ ra tác phẩm còn phần khung thừa. Sau đó, ảnh được chỉnh sửa bằng cách xóa khung viền. Hôm 9/9, tác giả gửi đơn xin rút giải thưởng. Hiện ông Đoàn Hoài Trung chưa giải thích về lý do thu hồi hạng nhất cuộc thi.

Tác phẩm sau khi chỉnh sửa. Ảnh: Website Hội Nhiếp ảnh TP HCM

Hôm 6/9, tác phẩm Chiều công trường của Lâm Điều Trung, đoạt huy chương đồng hạng mục ảnh Tự do cũng bị ban tổ chức thu hồi do dùng phần mềm photoshop ghép đám mây. Trước đó khi bị nhiều nhiếp ảnh gia phát hiện can thiệp kỹ xảo, ngày 1/9, tác giả đã gửi đơn xin rút, trả lại giải thưởng.

Liên hoan ảnh nghệ thuật truyền thống TP HCM lần thứ 49 kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2024), do Hội Nhiếp ảnh TP HCM khởi xướng. Theo ban tổ chức, sự kiện tri ân những người dựng nên nền móng nhiếp ảnh thành phố và khu vực phía Nam, khơi dậy niềm đam mê dòng ảnh đen trắng - đang dần bị lãng quên.

Cuộc thi dành cho nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong nước, quy tụ gần 3.000 bức của 232 tác giả ở 40 tỉnh thành. Ảnh bao gồm nhiều thể loại như chân dung, phong cảnh, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật, thiên nhiên, ý tưởng. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có góc nhìn mới, sáng tạo, giàu tính nhân văn, phạm vi chụp ảnh trong nước.

Ba nhóm chủ đề được chọn trao giải là tự do, đơn sắc, tối giản. Ở nhóm ảnh Tối giản, ban tổ chức trao một giải nhất, hai hạng nhì và ba giải ba. Trong đó hạng nhất nhận được mức tiền thưởng là 5 triệu đồng.

Phương Linh