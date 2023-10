Thu hồi gần một tỷ đồng cho gia đình bé 3 tuổi bị bắt cóc

Long AnCảnh sát đã làm việc với 12 chủ nợ của Nguyễn Thanh Sơn, kẻ bắt cóc bé 3 tuổi, thu hồi số tiền nghi phạm đã trả cho họ, để chuyển lại cho gia đình nạn nhân.

Ngày 5/10, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, đã mời gia đình bé gái đến cơ quan điều tra bàn giao tổng cộng 975 triệu đồng. Đây là số tiền gia đình đã chuyển cho Sơn, khi hắn bắt cóc bé gái ba hôm trước.

Đại tá Phạm Thanh Tâm (trái) bàn giao lại số tiền cho gia đình bị hại. Ảnh: Nam An

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được một tỷ đồng của gia đình bé gái, Sơn đã chuyển khoản trả nợ cho 12 người - tổng cộng 337 triệu đồng. Thời điểm bị bắt, trong tài khoản của Sơn vẫn còn 652 triệu đồng. Những người đã nhận tiền từ Sơn sau khi được cơ quan điều tra giải thích "đây là tiền do phạm tội mà có" đã chuyển trả lại đầy đủ.

Đến cơ quan điều tra nhận lại tiền, anh Lê Trọng Tuyển cùng vợ ẵm theo con gái, không giấu được niềm vui.

"Gia đình tôi mang ơn các chiến sĩ cảnh sát đã vất vả hỗ trợ truy bắt thủ phạm, bảo vệ con gái tôi an toàn, giúp gia đình lấy lại số tiền bấy lâu nay dành dụm", anh Tuyển nói và cho biết, hiện tinh thần bé gái đã ổn định nhưng gia đình vẫn cho con ở nhà, vài hôm nữa sẽ cho đi học trở lại.

UBND tỉnh Long An cũng quyết định thưởng 60 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an TP Tân An; Phòng 5, Cục nghiệp vụ, Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khen thưởng các đơn vị. Ảnh: Nam An

Sơn (34 tuổi, quê Thủ Thừa, nhân viên bưu điện) là bạn thân của anh Lê Trọng Tuyển (kinh doanh tạp hóa). Con của hai người học cùng trường, nên Sơn nhiều lần được bạn nhờ đón con. Do nợ nần nhiều không có khả năng trả, biết gia đình bạn kinh tế khá giả, Sơn lên kế hoạch bắt cóc con gái 3 tuổi của anh Tuyển để đòi tiền chuộc.

Khoảng 15h ngày 2/10, Sơn thuê tài xế chạy dịch vụ đến trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An, Long An) đón con mình cùng bé gái. Sau khi gửi con trai tại nhà, Sơn tiếp tục đưa bé gái đến TP HCM.

Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Long An

Anh ta gửi bé gái cho chủ một khách sạn nhờ trông giúp "để đi lo cho người thân gặp nạn". Tiếp đó, hắn nhiều lần nhắn tin cho gia đình anh Tuyển, yêu cầu chuyển khoản 2 tỷ đồng, sau đó giảm xuống còn một tỷ, nếu không đưa tiền sẽ sát hại bé. Nhận tiền xong, Sơn đón xe khách Phương Trang lẩn trốn.

Công an Long An phối hợp Công an TP HCM, Đồng Nai và Cục cảnh sát Hình sự lên kế hoạch vây bắt Sơn. Khi xe khách chạy đến quốc lộ 20 (đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) thì cảnh sát chặn lại kiểm tra, khống chế Sơn, thu giữ chai thuốc trừ sâu trong người. Sơn cho biết tự mình lên kế hoạch phạm tội, không có đồng phạm.

Công an Long An đã khởi tố, tạm giam Sơn để điều tra hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Nam