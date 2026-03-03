Thu hồi gần 300 mỹ phẩm do cập nhật danh mục chất cấm

Bộ Y tế rút giấy phép, thu hồi toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm do chúng chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane, 2 chất được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN cập nhật vào danh sách chất cấm.

Hôm 3/3, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho hay tại kỳ họp lần thứ 42 mới đây, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN thống nhất đưa 2 chất trên vào danh sách cấm sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp. Các nhà sản xuất trước đây thường thêm những thành phần này vào hàng loạt mặt hàng chăm sóc da, tóc và đồ trang điểm. Việc cơ quan quản lý rút số tiếp nhận Phiếu công bố đồng nghĩa các doanh nghiệp phải lập tức ngừng lưu hành toàn bộ lô hàng liên quan trên cả nước.

Danh sách do Cục Quản lý Dược công bố bao gồm 291 sản phẩm thuộc nhiều thương hiệu trong và ngoài nước. Một số sản phẩm được nêu như Paula’s Choice Gentle Touch Makeup Remover, Nitipon Physical Sunscreen SPF50 PA+++,.. Nhóm sản phẩm tóc và chăm sóc tóc chiếm số lượng lớn với các tên như Attachment Hair Repair Essence Lotion,...

Danh sách cụ thể của những sản phẩm có thể tra cứu tại đây.

Các chuyên gia hóa học cho biết hợp chất silicone D4 (bao gồm Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane) là một loại silicone dạng vòng, vốn được ngành công nghiệp mỹ phẩm sử dụng phổ biến nhiều năm qua. Các nhà sản xuất thêm hóa chất này vào kem nền, son môi, kem chống nắng và các sản phẩm chăm sóc tóc nhằm tạo cảm giác mướt mịn, dễ tán và bóng mượt tức thời.

Tuy nhiên, các nghiên cứu độc chất học quốc tế chứng minh D4 là một chất có thể gây phá vỡ hệ thống nội tiết. Liên minh Châu Âu (EU) trước đó đưa D4 vào danh sách cảnh báo, xếp hạng đây là tác nhân có thể gây suy giảm khả năng sinh sản cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi nếu con người tiếp xúc trong thời gian dài.

Bên cạnh rủi ro sức khỏe, D4 còn đe dọa hệ sinh thái do đặc tính khó phân hủy và tích tụ sinh học cao. Sau khi người dùng rửa mặt hoặc gội đầu, hóa chất này trôi theo hệ thống nước thải ra sông ngòi và đại dương. Chúng tích tụ trong mô mỡ của các loài thủy sinh và có khả năng quay trở lại cơ thể con người thông qua chuỗi thức ăn. Động thái cấm D4 của ASEAN thực chất là một bước đi bắt buộc nhằm đồng bộ hóa với Quy chế Mỹ phẩm nghiêm ngặt của EU. Cập nhật này giúp ngăn chặn nguy cơ khu vực Đông Nam Á trở thành nơi tiêu thụ các sản phẩm không còn đạt chuẩn an toàn quốc tế.

Lãnh đạo Cục Dược yêu cầu các doanh nghiệp phân phối khẩn trương báo tin cho hệ thống đại lý, rút sản phẩm khỏi thị trường và tổ chức tiêu hủy hàng vi phạm. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực tiếp giám sát quá trình này, xử phạt nghiêm những cơ sở kinh doanh bất tuân. Cơ quan chức năng khuyên người tiêu dùng ngừng ngay việc mua bán, sử dụng các mặt hàng trên, đồng thời chủ động mang trả lại sản phẩm cho điểm cung ứng.

Lê Nga