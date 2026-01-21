Thu hồi 77 loại mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược thu hồi 77 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Ucanrely, do không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Cơ quan quản lý xác định Công ty TNHH Ucanrely, trụ sở tại Hà Nội, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm khi không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) tại thời điểm kiểm tra. Đây là tài liệu kỹ thuật bắt buộc doanh nghiệp phải lưu giữ nhằm chứng minh chất lượng, tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm.

Theo quy định, doanh nghiệp không yêu cầu nộp kèm PIF khi công bố lưu hành sản phẩm. Tuy nhiên, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải xuất trình PIF ngay khi cơ quan chức năng yêu cầu. Nếu thiếu hồ sơ này, doanh nghiệp bị thu hồi số tiếp nhận và xử lý vi phạm.

Cục Quản lý Dược ngày 21/1 thông báo 77 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi gồm các loại dầu gội, dầu xả, toner, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa dưỡng thể, dưỡng da tay, kem đánh răng, nhiều sản phẩm chăm sóc da mặt. Trong danh sách sản phẩm bị thu hồi có nhiều nhãn hiệu phổ biến hiện nay như Hatomugi, Ichimaki, Softymo, Rosette, Arau Baby, Fino, Pantene...

Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 77 loại trên, đồng thời đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc, báo cáo trước ngày 25/1. Cơ sở kinh doanh không thực hiện thu hồi hoặc tiếp tục kinh doanh những sản phẩm này sẽ bị xử lý.

Danh sách các sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Từ đầu tháng 1 đến nay, hàng loạt mỹ phẩm kém chất lượng, chứa các chất cấm hoặc chất không được công bố trong thành phần, không có số đăng ký... bị Cục Quản lý Dược thu hồi và tiêu hủy. Hôm 20/1, ba loại nước rửa tay, kem rửa mặt bán phổ biến trên thị trường bị thu hồi do chứa natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm. Tuần trước, 8 sản phẩm mỹ phẩmcũng bị thu hồi do chứa Miconazole, hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Trong bối cảnh cận Tết, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tăng cao, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra đơn vị kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm và kiểm soát thị trường để đảm bảo an toàn về chất lượng.

