Thu hồi 6 loại mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược thu hồi 6 loại mỹ phẩm chăm sóc da do Công ty TNHH Trinh Mỹ đưa ra thị trường do công thức sản phẩm không đúng như hồ sơ công bố.

Các sản phẩm này gồm sữa rửa mặt, mặt nạ, kem dưỡng, phục hồi da, thuộc hai nhãn hàng Derma Peel và Derma+ sản xuất tại Hàn Quốc, công ty Trinh Mỹ ở TP HCM phân phối. Cụ thể là các nhãn hiệu: Derma peel Rejuvenate, Derma peel -Max Brightening Stem Cell Solution, Derma peel Peptide Waterful Cream, Derma peel One - Touch, Derma peel 02 Bubble Foam Cleanser, Derma+ Soothing Mask.

Theo Cục Quản lý Dược, hàng bị thu hồi do Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ và công thức thực tế không đúng với công bố. Đây là vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.

Danh sách 6 sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Cục Quản lý Dược cung cấp

Trước vi phạm này, Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 6 loại mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm, báo cáo trước ngày 5/3.

Bộ Y tế cũng thu hồi 6 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm vi phạm trên. Đồng thời, ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ trong 6 tháng.

Từ đầu tháng 1 đến nay, hàng loạt mỹ phẩm kém chất lượng, chứa các chất cấm hoặc chất không được công bố trong thành phần, không có số đăng ký... bị Cục Quản lý Dược thu hồi và tiêu hủy. Hôm 20/1, ba loại nước rửa tay, kem rửa mặt bán phổ biến trên thị trường bị thu hồi do chứa natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm. Tuần trước, 8 sản phẩm mỹ phẩm cũng bị thu hồi do chứa Miconazole, hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Động thái mạnh tay của Cục Quản lý Dược nhằm siết chặt kỷ cương thị trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước tình trạng vi phạm ngày càng gia tăng.

Lê Nga