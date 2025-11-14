Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, thu hồi 45 loại mỹ phẩm gồm dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, toner... của hai công ty Phát Anh Minh và Quốc tế Đại Cát Á do không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm.

Theo quyết định hôm 13/11 của Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á ở Phú Nhuận, TP HCM, bị thu hồi 22 sản phẩm. Trong số này có các nhãn: Queendoes essential PDRN serum, The Sin house wrinkle collagen toner, Hyaluronic 6000 ampoule, The Skin house crystal whitening plus serum; Snail mucin 5000 AmPoule, Queendoes lucia serum, DR.IASO triple-m hydrating cream...

Công ty TNHH Phát Anh Minh ở Thanh Trì, Hà Nội, bị thu hồi 23 sản phẩm. Trong số này có các nhãn: Gemlites Cocoa Quartz Colorditioner, BondFix Conditioner, Viral Rose Gold Colorditioner, Viral Hot Pink Colorwash, Medicinal Medicinal Salt, Lion Kids’Toothpaste Strawberry...

Cả hai công ty đều kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm quy định, theo Cục Quản lý Dược. Vì vậy doanh nghiệp phải ngừng bán, thu hồi các sản phẩm trên và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 25/11.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên.

Đây là lần đầu Cục Quản lý Dược cùng lúc thu hồi số lượng lớn loại mỹ phẩm như vậy.

Một tuần qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện, đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không đạt yêu cầu. Hôm qua, một loại kem chống nắng giả cũng bị thu hồi. Các chuyên gia đánh giá sản phẩm không đạt chất lượng có nguy cơ gây kích ứng da, nhiễm khuẩn hoặc ảnh hưởng sức khỏe người dùng.

Lê Nga