Thu hồi 4 loại mỹ phẩm của một công ty do công thức sai lệch

Bốn sản phẩm gồm serum, toner, sữa rửa mặt và mặt nạ do Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy phân phối bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc do sai lệch công thức và nhãn mác.

Quyết định được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, ban hành ngày 9/12. Theo đó, ba sản phẩm mang nhãn ASAP Radiance Serum, Mandelic Acid 3-In-1 Wash và 3% Mandelic Acid 3-In-1 Toner bị phát hiện có công thức thực tế không đúng với hồ sơ đã công bố.

Sản phẩm thứ 4 là mặt nạ BELLMONA TEA TREE MODELING MASK vi phạm quy định về nhãn. Nhãn gốc thực tế ghi "Tea tree Herb Modeling Mask", thiếu tên nhãn hàng BELLMONA và không khớp với tên kê khai trên phiếu công bố.

Cả 4 loại mỹ phẩm trên đều do Công ty TNHH thẩm mỹ Zacy (phường Đống Đa, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Cùng ngày, Cục Quản lý Dược đã rút số tiếp nhận phiếu công bố của các sản phẩm này, đồng thời tạm ngừng xem xét hồ sơ công bố mỹ phẩm mới của Công ty Zacy trong 6 tháng.

Cơ quan quản lý yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng và trả lại hàng cho nhà cung cấp.

Công ty Zacy phải chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ lô hàng không đạt chuẩn. Sở Y tế Hà Nội có nhiệm vụ giám sát quá trình này và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/12.

Động thái của Cục Quản lý Dược diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng liên tục phát hiện sai phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Gần đây, Cục kiểm tra đột xuất 38 cơ sở, phát hiện 17 trường hợp vi phạm. Tại 20 tỉnh thành khác, thanh tra y tế cũng ghi nhận 48 đơn vị sai phạm sau khi rà soát 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh.