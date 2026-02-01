Thu hồi 21 lô bánh ăn dặm Gerber của Nestlé

Công ty Gerber Products, thuộc tập đoàn Nestlé, thu hồi 21 lô sản phẩm bánh Gerber® Arrowroot Biscuits tại Mỹ do nghi lẫn dị vật.

Thông báo trên website của công ty hồi cuối tháng 1 cho biết quyết định thu hồi được đưa ra sau khi phát hiện nguy cơ lẫn các mảnh nhựa mềm và giấy trong sản phẩm. Đây là loại bánh ăn dặm dành cho trẻ nhỏ.

Đợt thu hồi này giới hạn ở một số mã lô bánh quy Gerber Arrowroot Biscuits loại 155 gram, hạn sử dụng từ ngày 16/10/2026 đến ngày 16/12/2026, sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2025. Các sản phẩm khác ngoài những lô này của Gerber không thuộc diện thu hồi.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ mã lô hàng gồm 10 chữ số được in ở mặt sau bao bì sản phẩm.

Một số nước như Singapore, Canada cũng thông báo thu hồi bánh ăn dặm này, với số lượng lô khác nhau.

Số lô và hạn sử dụng bánh ăn dặm bị thu hồi theo danh sách của Gerber:

TT Số lô Hạn sử dụng 1 5198565504 16/10/2026 2 5202565504 20/10/2026 3 5203565504 21/10/2026 4 5204565504 22/10/2026 5 5205565504 23/10/2026 6 5209565504 27/10/2026 7 5210565504 28/10/2026 8 5211565504 29/10/2026 9 5233565504 20/11/2026 10 5238565504 25/11/2026 11 5239565504 26/11/2026 12 5239565505 26/11/2026 13 5240565505 27/11/2026 14 5245565505 2/12/2026 15 5246565505 3/12/2026 16 5251565505 8/12/2026 17 5252565505 9/12/2026 18 5253565505 10/12/2026 19 5254565505 11/12/2026 20 5258565505 15/12/2026 21 5259565505 16/12/2026

Đại diện Gerber cho biết nguồn gốc các dị vật trên xuất phát từ một nhà cung cấp bột củ dong (arrowroot flour). Nhà cung cấp này trước đó cũng đã triển khai thu hồi nguyên liệu trên. Hiện Gerber khẳng định đã chấm dứt hợp tác với đơn vị cung ứng này.

Gerber khuyến cáo tuyệt đối không cho trẻ sử dụng sản phẩm nằm trong diện thu hồi và nên mang hàng đại lý bán lẻ để được hoàn tiền, đồng thời "xin lỗi về những lo ngại hoặc bất tiện mà sự việc này gây ra".

Tại Việt Nam, Bộ Y tế chưa có khuyến cáo nào liên quan đến sản phẩm này sau động thái thu hồi sản phẩm của Gerber tại Mỹ.

Đây là đợt thu hồi sản phẩm mới nhất của Nestlé, sau khi "gã khổng lồ" ngành thực phẩm Thụy Sĩ này phải rút khỏi thị trường nhiều lô sữa bột trẻ em và sữa công thức do nguy cơ nhiễm cereulide. Đây là độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh, có khả năng gây tổn thương tế bào. Đặc tính chịu nhiệt cao khiến độc tố này không bị vô hiệu hóa qua quá trình đun nấu thông thường hoặc pha sữa theo chuẩn hướng dẫn. Trẻ nhỏ hấp thụ phải chất này có thể khởi phát nhanh các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như nôn mửa và đau thắt dạ dày.

Gerber, thương hiệu hiện thống trị thị trường thực phẩm trẻ em tại Mỹ, có trụ sở ở thành phố Arlington, bang Virginia. Tập đoàn Nestlé mua lại công ty này từ Novartis trong một thương vụ 5,5 tỷ USD vào năm 2007. Gerber từng thực hiện một số đợt thu hồi sản phẩm, gồm cả sữa công thức. Năm ngoái, hãng này rút khỏi thị trường bánh ăn dặm sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng về nguy cơ gây hóc, nghẹn ở trẻ.

Gerber thu hồi sản phẩm bánh Gerber® Arrowroot Biscuits. Ảnh: Gerber

Bình Minh (Theo FDA, Gerber)