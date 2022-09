Thu hồi 13 thuốc do nguyên liệu giả mạo nguồn gốc

Ngày 23/9, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông báo thu hồi 13 loại thuốc chứa Methyprednisolone do nguồn gốc nguyên liệu bị giả mạo.

Quyết định thu hồi được đưa ra sau khi Cục Quản lý Dược nhận được thông tin hai lô nguyên liệu Methylprednisolone của nhà sản xuất Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. đã nhập khẩu và sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, nguyên liệu này không phải là sản phẩm do Công ty Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. sản xuất.

Kết quả rà soát có 4 công ty dược phẩm trong nước sản xuất thuốc từ hai lô nguyên liệu này. Tổng số tên thuốc liên quan gồm Methylprednisolone 16mg; Hormedi 16; Kidsolon 4; Robmedril 4 và 16; Cadipredson 4 và 16; Medsolu 4 và 16; Tiphapred M4 và M16; Tiamesolon 4 và 16, sản xuất từ năm 2020 đến 2022.

Nhà sản xuất đã gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ; đồng thời Sở Y tế các tỉnh thành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc về quyết định thu hồi thuốc trên trang thông tin điện tử của sở.

Methylprednisolone có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch, được bào chế ở nhiều dạng với hàm lượng khác nhau như viên nén, hỗn dịch tiêm hoặc bột đông khô pha tiêm.

Nguyên liệu này thường được sử dụng để chữa các bệnh như viêm khớp; rối loạn máu; dị ứng nghiêm trọng; các bệnh về mắt, bệnh ngoài da hoặc liên quan đến thận, ruột và phổi; rối loạn miễn dịch. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng hỗ trợ điều trị các triệu chứng bệnh ung thư, cũng có thể được sử dụng với các loại thuốc khác trong phác đồ điều trị rối loạn nội tiết tố.

Thời gian qua, Cục quản lý Dược nhiều lần cảnh báo tình trạng thuốc giả. Hồi tháng 6, Cục cũng thông báo 5 loại thuốc giả mạo hồ sơ, thu hồi nhiều loại thuốc kháng sinh, giảm đau giả, kém chất lượng...

Lê Nga