Thu hồi 12 loại sữa giả

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương thu hồi toàn bộ 12 loại sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.

Ngày 23/4, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, yêu cầu như trên sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, xác định 12 loại sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả.

Theo đó, kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây sữa giả của Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất 84 loại sữa bột và hơn 26.000 lon sữa. Hiện, cảnh sát xác định 12 loại sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính đạt dưới 70% so với công bố, hay còn gọi là hàng giả. 72 sản phẩm còn lại đang được làm rõ.

Trong 12 sản phẩm sữa bột giả điển hình có COLOS IQ FOR MUM, COLOS IQ DIABETES, ARIFA A+ ProGold; sữa công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT, Kodo A+ Starter Colostrum 1...

Danh sách 12 loại sữa bột giả.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành, Sở An toàn thực phẩm TP HCM, Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh thành, rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 12 loại trên. Đồng thời, phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra xử lý, giải quyết theo quy định.

Người dân được khuyến cáo không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của các công ty trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an.

Lê Nga