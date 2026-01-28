Thủ hiến Greenland vạch lằn ranh đỏ với Mỹ

Lãnh đạo Greenland khẳng định có "một số lằn ranh đỏ không được vượt qua" trong quá trình đối thoại với Mỹ về vấn đề chủ quyền hòn đảo.

"Chúng tôi đang chịu áp lực rất lớn và cố gắng đẩy lùi sức ép từ bên ngoài, đồng thời tìm cách trấn an người dân đang sợ hãi", Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết trong cuộc trao đổi chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Đại học Sciences Po ở Paris, Pháp hôm nay.

Thủ hiến Nielsen và Thủ tướng Frederiksen đang đến Pháp để gặp Tổng thống Emmanuel Macron, nhằm thúc đẩy sự ủng hộ từ nước này trong nỗ lực ứng phó tham vọng của Mỹ về kiểm soát đảo Greenland.

Sự kiện diễn ra khi quan chức Greenland, Đan Mạch và Mỹ chuẩn bị đối thoại nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Thủ hiến Nielsen khẳng định ông hy vọng đạt được thỏa thuận nào đó, nhưng cảnh báo có "một số lằn ranh đỏ không thể vượt qua" trên bàn đàm phán. Lãnh đạo Greenland không giải thích cụ thể những lằn ranh đỏ đó là gì.

Thủ tướng Frederiksen (trái) và Thủ hiến Nielsen tại Đại học Sciences Po ở Paris, Pháp hôm 28/1. Ảnh: Reuters

Ông nhấn mạnh cần tăng cường giám sát và an ninh tại khu vực "trước các hành động của Nga".

Tại sự kiện, Thủ tướng Frederiksen nhận định khủng hoảng cho thấy phần lớn người dân châu Âu có chung quan điểm và đang đoàn kết để chống lại các yêu cầu cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là trước lời đe dọa áp thuế.

Bà cho rằng trật tự thế giới đã thay đổi mãi mãi, đồng thời đặt câu hỏi về điều sẽ xảy ra tại Mỹ trong tương lai. Thủ tướng Đan Mạch khẳng định điều quan trọng là châu Âu phải trở nên mạnh mẽ hơn và kêu gọi đoàn kết xuyên Đại Tây Dương với lý do "Nga không muốn hòa bình".

Tổng thống Trump thời gian qua liên tục tuyên bố muốn sáp nhập Greenland, bất chấp sự phản đối của Đan Mạch và các nước châu Âu. Ông Trump cho biết nếu Mỹ không kiểm soát hòn đảo, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Giới chức Nga đã phản bác ý kiến cho rằng Moskva và Bắc Kinh là mối đe dọa với Greenland.

Vị trí Greenland. Đồ họa: BBC

Tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland đang làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, cũng như khiến các nước châu Âu đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Washington, kể cả khi ông Trump đã rút lại lời đe dọa áp thuế và loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo.

