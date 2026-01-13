Thủ hiến Greenland: Chúng tôi chọn Đan Mạch, không chọn Mỹ

Thủ hiến Greenland Nielsen tuyên bố vùng lãnh thổ tự trị này sẽ chọn tiếp tục thuộc về Đan Mạch thay vì trở thành một phần của Mỹ.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng địa chính trị. Nếu phải chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay bây giờ, thì chúng tôi sẽ chọn Đan Mạch", Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu trong cuộc họp báo ở Copenhagen hôm nay.

"Cần phải nói rõ ràng với tất cả mọi người rằng Greenland không muốn thuộc sở hữu của Mỹ, không muốn bị Mỹ kiểm soát và cũng không muốn trở thành một phần của họ", ông Nielsen nhấn mạnh.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, người cũng có mặt trong cuộc họp báo, nói rằng việc chống lại "sức ép phi lý từ đồng minh thân cận nhất của chúng tôi" hoàn toàn không dễ dàng.

"Thế nhưng, có nhiều dấu hiệu cho thấy giai đoạn khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước", bà Frederiksen nói, đồng thời nhấn mạnh "tất nhiên, chúng tôi muốn tăng cường hợp tác về an ninh ở Bắc Cực với Mỹ, NATO, châu Âu và với các quốc gia Bắc Cực trong NATO".

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại cuộc họp báo ở Copenhagen ngày 13/1. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đang nỗ lực thúc đẩy việc giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, với lý do Washington cần vùng đất này để răn đe Nga và Trung Quốc. Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng vị trí địa lý cùng tài nguyên của Greenland khiến hòn đảo trở nên quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ

Ông Trump muốn mua Greenland và không loại trừ khả năng dùng vũ lực. Tuy nhiên, Mỹ nhấn mạnh mục tiêu là đàm phán mua lại, không phải can thiệp quân sự.

Thủ tướng Frederiksen cảnh báo nước này đang đứng trước "thời khắc quyết định" trong cuộc đối đầu ngoại giao với Mỹ về Greenland, khẳng định Copenhagen sẵn sàng bảo vệ các giá trị, luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của người dân. Đức, Thụy Điển cùng nhiều quốc gia châu Âu khác đã lên tiếng ủng hộ Đan Mạch.

Tuy nhiên, Đan Mạch vẫn kỳ vọng các chuyến thăm ngoại giao có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, lãnh đạo cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt dự kiến gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Nhà Trắng ngày 14/1. Ông Lars Lokke Rasmussen cho biết sẽ phản bác những gì Copenhagen coi là "sai sót thực tế và lập luận an ninh bị thổi phồng".

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)