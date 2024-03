Anh là một chàng trai trưởng thành, chín chắn đến từ Tây Nguyên, hiện sống tại TP HCM.

Thông tin về anh: Có lẽ tại dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp học tập nên giờ 35 tuổi mới tính tới chuyện lập gia đình. Em đọc bức thư anh tự viết dưới đây sẽ hiểu thêm về anh:



Thư gửi vợ tương lai trong tưởng tượng: Hôm nay kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng mình. Bà xã à, anh hy vọng em còn nhớ những kỷ niệm ngọt ngào trong lễ cưới của chúng mình 10 năm trước. Anh đã mất hai năm để lên ý tưởng cho lễ cưới ở một resort bên bờ biển vì chúng ta đều rất thích biển. Anh đã nhờ hội bạn kiến trúc trang trí cho lễ cưới ấm cúng toàn màu trắng của chúng mình. Anh xin lỗi chỉ mời có 50 khách vì tin rằng đây là khoảnh khắc riêng tư nhất nên không cần khoa trương, chỉ cần nó ấm cúng với những bạn bè thân thiết nhất.

Anh cũng hy vọng em thích những phút ngẫu hứng, những bức ảnh tự tay anh chụp trong chuyến đi châu Âu của chúng mình trước đám cưới. Anh tin là em đồng ý với quan điểm của anh, rằng đám cưới không cần một bộ ảnh cưới nào do thợ chụp trong studio, để rồi chẳng ai buồn xem lại. Anh chỉ thích những gì tự nhiên nhất. À, còn lời hứa dẫn em đi Maldives nghỉ trăng mật, anh sẽ không bao giờ quên đâu, nhưng lúc đó em lỡ dính bầu nên đợi thời điểm thích hợp, bốn người chúng ta sẽ tới đó em nhé.

Em à, em có biết một sự thật rằng khả năng hai người gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn và sống với nhau cả một đời hạnh phúc chỉ có xác suất một trên hai triệu. Đó là lý do phần lớn các cặp đôi, dù yêu nhau rất nhiều, nhưng sau khi kết hôn 2-5 năm đều thốt lên một câu "Không ngờ". Hôn nhân là một chương khác hoàn toàn của tình yêu. Sau 10 năm kết hôn với em, anh tin rằng anh may mắn nhất thế gian vì chúng ta là đôi duy nhất trong số hai triệu cặp khác còn hạnh phúc tới ngày hôm nay. Cảm ơn em vì cùng anh nhẹ nhàng bước qua những sóng gió của cuộc sống, là chỗ dựa cho anh trong một chặng đường dài. Anh đã học cách làm một người chồng, người cha, học cách vị tha và tránh xa những cám dỗ của cuộc đời, trở thành một người đàn ông trưởng thành chững chạc và đầy bản lĩnh... Tất cả là nhờ có em.



Em à, tình yêu lạ kỳ lắm, nó đem đến những cảm nhận vô cùng sâu sắc giữa con người và con người, giữa con người trong mối tương giao với thế giới quan xung quanh mình. Bản thân con người sinh ra đã là một mảng khuyết, vì thế con người không thể tồn tại, không thể hoàn thiện nếu không được nuôi dưỡng trong những mối tương giao thần kỳ đó. Đã bao lần anh tự hỏi là làm thế nào anh nhận ra được những vẻ đẹp thuần túy từ những điều đơn giản, nhận thấy được niềm vui thực sự trong những nụ cười, nhìn thấy được nỗi buồn và trăn trở trong cái nhíu mày? Làm sao anh làm được những điều đó nếu thiếu em?



Em còn nhớ cái ngày anh cầu hôn em không? Anh đã đốt nhiều nến hình trái tim, rồi tự tay trang trí đầy ảnh em khắp phòng, với đầy bong bóng và hoa violet mà em thích. Tiếc là món mì ý spaghetti của anh nấu có quá nhiều hành mà em lại không thích ăn hành, nhưng rượu vang thì rất ngon. Bữa đó em mặc bộ váy màu hồng nhạt, tô son màu đỏ cam trông em rất dịu dàng và đẹp vô cùng. Anh không cho em trang điểm vì em đẹp nhất là lúc để mặt mộc. Anh còn nhớ vì trước đêm đó ăn hơi nhiều mít nên lỡ xì hơi hơi to. Lúc đó cả hai cười ngặt nghẽo em có nhớ không? Em có biết anh hạnh phúc nhường nào khi em đồng ý đeo nhẫn anh tặng. Cảm ơn em vì đã luôn mang đến những khoảnh khắc tuyệt với như thế.



Cuối thư, anh phải trở về thực tại. Còn một điều anh phải nói bây giờ, anh quá sức giận em vì em trốn anh những 30 năm mà anh chưa tìm ra. Đêm nay cũng như nhiều đêm khác, anh thầm mơ một giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ em nhẹ nhàng đến bên anh, nói nhỏ vào tai anh rằng "Anh vẫn còn một cơ hội nhỏ".

