Thư gửi ông già Noel

Cháu đã để dành các điều ước của mình suốt 18 năm qua, chỉ muốn xin ông một món quà vào năm nay đấy ạ.

Ông già Noel ơi,

Cháu sống ở Hà Nội, Việt Nam. Khi cháu còn nhỏ, năm nào cháu cũng gửi thư cho ông và nhận lại những bức thư khen ngợi kèm theo những món quà thật dễ thương. Lần gần nhất, ông đã gửi tặng cháu thật nhiều sôcôla, một hộp màu nước và rất nhiều sticker, đều là những thứ cháu thích mê. Vì vậy, cháu đã để dành các điều ước của mình suốt 18 năm qua, chỉ muốn xin ông một món quà vào năm nay đấy ạ. Chắc ông không nỡ từ chối cháu phải không?

Thời gian này hẳn là ông rất bận, các em bé ngoan chắc cũng đã được chuẩn bị quà rồi nên cháu xin phép trình bày ngắn gọn lý do vì sao cháu là một em bé chưa ngoan và cần một món quà động viên.

Đầu tiên, cháu thấy mình hơi tham lam. Cháu có một công việc yêu thích và biết rất nhiều chuyện hay, nhưng cháu lại chưa thể chia sẻ những điều hay ho đó với một bạn nào hàng ngày. Nhiều lúc được một mình tận hưởng những chỗ vừa đẹp vừa thú vị, cháu lại nghĩ có khi sẽ vui hơn nếu có một người khác bên cạnh cùng trải nghiệm, cùng nhau chia sẻ suy nghĩ, hiểu biết của mình, hay chỉ đơn giản là cùng tận hưởng khoảng lặng và nghỉ ngơi. Ông già Noel ơi, liệu ông có thể lấy đi sự tham lam này và giúp cháu có cơ hội sống sẻ chia hơn không?

Thứ hai, cháu học hành chưa chuyên tâm, nhiều năm mà chưa đỗ Đại học Thủy lợi, khoa "Chống lầy". Bố cháu nói thành tích này của cháu khiến bố bị đau đầu mất ngủ, và thuốc giải là một anh chồng tốt. Cháu không có chuyên môn y khoa nên không biết tìm thuốc này ở đâu, hỏi AI cũng không có đáp án, chắc chỉ có thế lực siêu nhiên như ông mới giúp được bố cháu ạ.

Thứ ba, cháu chưa hưởng ứng xu hướng phát triển bền vững của thế giới, vẫn một mình một xe. Nếu thỉnh thoảng có người đi cùng xe, chắc không khí Hà Nội sẽ cảm ơn cháu vì đã giúp bạn ấy bớt một làn khói, một cơn ho. Đặc biệt, cháu sẽ đóng góp thêm nhiều (2 là số nhiều ông nhỉ) "khách hàng" để đế chế của ông mãi bền vững. Tuy đã ghé thăm kha khá nước châu Âu, nhưng cháu vẫn luôn để dành quê hương của ông cho một chuyến đi tới Lapland cùng (hi vọng là) hai em bé, ngắm Bắc cực quang, câu cá, đi xe tuần lộc, ở nhà igloo. Cháu đã sẵn sàng, chỉ thiếu bạn đồng hành thôi.

Thứ tư, cháu chưa thực hành những điều đã học ở trường. Một thầy giáo của cháu từng nói mọi thứ trên đời này đều có chu kỳ, kể cả cuộc sống của chúng ta, tới đáy rồi sẽ lên đỉnh. Mấy năm qua cháu đã thật vất vả, tài khoản thì âm nhiều, trái tim thì yêu nhầm, còn năm nay là một năm cháu đã rất chăm làm... thinh ạ. Vậy là cháu đã vào xu hướng đi lên rồi đúng không? Cháu mong là từ năm sau mọi thứ sẽ phát triển hơn.

Cuối cùng, cháu chưa siêng nấu nướng. Từ khi về nước sau thời gian du học, cháu đã giã từ bếp núc. Bố mẹ cháu cũng đã có tuổi nên ăn uống đơn giản, khiến cháu chẳng có động lực bày vẽ trong bếp. Cháu nghe nói làm việc nhóm hiệu quả hơn, vậy nếu ông trao cho cháu một chàng trai hàng ngày cùng cháu nấu và ăn, chắc cháu sẽ tiến bộ nhanh hơn đấy ạ.

Ông già Noel ơi, cháu vẫn là work-in-progress nên cháu không xin nhiều quà đâu. Danh sách quà năm nay của cháu chỉ là một anh người yêu tốt bụng (theo mọi nghĩa) và kiên nhẫn với cháu. Cháu định gửi định vị của anh ấy cho ông để tới pickup cho tiện, nhưng Google Maps của cháu có lẽ bị lỗi nên báo chưa tìm được đường. Cháu cũng định tả anh ấy kỹ hơn một chút để trên đường đi trao quà, nếu thấy ai giống giống ông có thể cho quá giang trên xe kéo của mình, nhưng có lẽ ông đã ghi tên trên mỗi hộp quà rồi nên cháu sẽ vui vẻ nhận thôi ạ. Cháu sẽ mở sẵn cửa để ông thả món quà xuống. Cháu xin bật mí là cháu thích hộp quà to, đặc biệt là trên 1m70, để cô gái hậu đậu (và hơi cao) như cháu luôn có cảm giác được che chở.

Nhà cháu luôn có nhiều sữa và bánh quy dành cho ông nên ông nhớ ghé nhé. Bức thư này có thể gửi tới ông thật sát Giáng sinh, nên cháu sẽ kiên nhẫn chờ món quà tới sang năm, ông không cần vội ạ.

Tiện thể trên đường tới nhà cháu, ông có thể ghé thăm Cupid và giúp cháu nộp đơn từ chức Trợ lý của Cupid không? Cháu đã làm việc chăm chỉ nhiều năm, giúp nhiều anh giải vía thoát ế, chắc năm nay tới lượt cháu rồi chứ ạ?

Cảm ơn ông thật nhiều. Cháu chờ món quà từ ông.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ