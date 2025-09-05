Thư gửi anh - người em chưa biết tên

Ở bên em, anh sẽ thấy nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và cả những khoảnh khắc bình yên.

Chào anh,

Em 35 tuổi xuân tươi rói, độc thân, dễ thương, làm việc văn phòng ở TP HCM (thời chưa sáp nhập). Gia đình em cũng ở đây, nên nếu anh lỡ thương em, khỏi lo yêu xa nhé.

Ngoại hình của em không ốm, không gầy, cân đối vừa vặn, đủ để anh ôm vừa tay (khuyến khích anh thử sau này). Em sống lạc quan, yêu đời, thích đọc sách, yêu thiên nhiên và mê khám phá những nơi đẹp. Cuộc sống của em theo lối lành mạnh, quan tâm sức khỏe, nên nếu anh về chung một nhà, đảm bảo luôn có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, giấc ngủ chất lượng và tinh thần thoải mái – tất cả đều gói trọn trong combo "Hiền care".

Ở bên em, anh sẽ thấy nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và cả những khoảnh khắc bình yên. Em tin tình yêu đẹp là khi mình tin tưởng, đồng hành cùng nhau qua cả vui lẫn buồn, nên anh đừng lo: đã chọn em rồi anh sẽ luôn có một hậu phương ấm áp và kiên cường.

Cuộc sống em tràn đầy năng lượng, chỉ thiếu mỗi anh để trọn vẹn hơn. Em muốn mang đến cho anh một tình yêu ấm áp, nhẹ nhàng và bình yên. Khi đã yêu, em luôn tin tưởng, đồng hành, động viên và nắm tay anh qua cả vui lẫn buồn.

Nếu anh đang tìm người phụ nữ vừa chân thành vừa dễ thương, có thể làm bạn, làm tri kỷ và cũng có thể làm "bác sĩ tinh thần" mỗi khi anh mệt mỏi, em đây - người đang viết thư này để đợi anh.

Với em, em đề cao giá trị con người, ai cũng có quyền yêu và được yêu và tuổi tác chưa bao giờ là rào cản lớn. Điều quan trọng nhất là sự chân thành và cảm xúc thật sự khi ta ở cạnh nhau.

À, khi anh hồi âm, anh cứ kể đôi chút về mình nhé, như anh đang sống ở đâu, công việc của anh ra sao, anh bao nhiêu tuổi rồi... và quan trọng là trái tim anh có còn tự do để em bước vào không. Em tin như vậy, câu chuyện của mình sẽ bắt đầu thật tự nhiên và nhiều thú vị.

Rất mong được nghe một lời chào từ anh để em biết rằng mình vừa gõ đúng "cửa trái tim".

Thân mến,

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ