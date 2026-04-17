Thu giữ hơn 10.000 lít dầu nhập lậu trên hai tàu

Quản lý thị trường TP HCM phát hiện hơn 10.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên hai tàu vận chuyển ở phường Vũng Tàu.

Ngày 15/4, Đội Quản lý thị trường số 21 phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) kiểm tra hai tàu PL28 và BY27 tại cảng Sao Mai, phường Vũng Tàu (TP HCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tổng cộng 10.018 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, tàu PL28 chứa 2.006 lít và tàu BY27 chứa 8.012 lít. Hai thuyền trưởng thừa nhận hành vi kinh doanh dầu không rõ nguồn gốc và không có giấy phép theo quy định.

Cơ quan chức năng đã xử phạt thuyền trưởng tàu PL28 50 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật. Với tàu BY27, hồ sơ được chuyển cấp có thẩm quyền để xử phạt 115 triệu đồng và tịch thu hơn 8.000 lít dầu.

Dầu nhập lậu được phát hiện trên tàu ở phường Vũng Tàu (TP HCM). Ảnh: QLTT TPHCM

Theo cơ quan chức năng, hoạt động nhập lậu dầu có xu hướng gia tăng trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước và thế giới duy trì ở mức cao. Tại kỳ điều hành ngày 16/4, giá các mặt hàng dầu giảm 1.920-2.280 đồng một lít nhưng giá vẫn ở mức cao. Theo đó, diesel ở mức 31.040 đồng và mazut 20.330 đồng.

Cũng trong đợt cao điểm kiểm tra thị trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm khác. Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra một điểm kinh doanh mỹ phẩm, thu giữ 5.664 chai sữa tắm nhập lậu, không hóa đơn chứng từ, tổng trị giá hơn 283 triệu đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ổn định thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Thi Hà