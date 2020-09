Thu giữ hàng chục nghìn đầu sách nghi in lậu

Hà NộiHơn 3.700 kg bán thành phẩm và 59.338 quyển sách không rõ nguồn gốc bị quản lý thị trường phát hiện, thu giữ.

Ngày 15/9, Đội quản lý thị trường số 1 và 6 phối hợp cùng PA03 Công an TP Hà Nội kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phố Nhuệ Giang (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, ông Lưu Mạnh Trường - chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được các giấy tờ liên quan tới việc in ấn, gia công sách, nhưng thực tế công nhân tại đây đang tiến hành gia công sách sau in.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3.704 kg bán thành phẩm các đầu sách được ghi trên bìa "lưu hành nội bộ Nhà xuất bản Giáo dục", gồm các đầu sách Tiếng Anh lớp 6 tập 2, Vở bài tập công nghệ lớp 9, sách Mỹ thuật lớp 5, Tiếng Anh lớp 8 tập 1 và 2...

Ngoài ra, còn có gần 59.400 quyển sách thành phẩm của các nhà xuất bản uy tín khác như Nhà xuất bản Y học, Thời Đại, Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Lao động xã hội. Các đầu sách chủ yếu là sách tiếng Anh, Tin học các cấp.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra sách nghi in lậu tại cơ sở kinh doanh ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngày 15/9. Ảnh: Quản lý thị trường Hà Nội.

Ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 cho biết, toàn bộ số xuất bản phẩm trên chưa được chủ cơ sở kinh doanh xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Vì thế, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số sách in thành phẩm, bán thành phẩm và 3 máy gia công sách sau in (máy kéo, máy cắt và máy xếp), để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

"Đội quản lý thị trường số 1 đang thực hiện giải quyết vụ việc trên theo quy định, trong đó xem xét khi có căn cứ và dấu hiệu tội phạm để chuyển cơ quan điều tra", ông Nghĩa nói thêm.

Thực tế, in lậu, gia công sau in và buôn bán sách lậu ở Việt Nam tồn tại nhức nhối nhiều năm qua, dấu hiệu làm lậu ngày càng tinh vi, quy mô lớn. Sách giả, sách lậu vẫn được bày bán tràn lan ở vỉa hè, nhiều nhà sách tại các địa phương, nhất là thành phố lớn.

Anh Minh