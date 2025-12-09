Thu giữ gần 6.500 bộ quần áo nghi giả mạo Nike, Adidas

Hà NộiLực lượng chức năng vừa phát hiện một cửa hàng trên phố Hoàng Công Chất hoạt động không phép, bày bán gần 6.500 sản phẩm nghi giả mạo Nike, Adidas.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tối 8/12, đoàn kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường phối hợp với PA05 - Công an Hà Nội - kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Dương Tấn Rine làm chủ.

Cơ sở hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy đăng ký theo quy định. Đại diện cửa hàng cho biết điểm bán đã hoạt động từ giữa năm 2025 nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu Adidas tại kho hàng ở Hà Nội. Ảnh: DMS

Khi kiểm tra hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện 5.200 bộ quần áo thể thao gắn nhãn hiệu Nike, 1.200 bộ gắn nhãn hiệu Adidas và 14 áo mang nhãn hiệu Puma. Phần lớn số hàng được tiêu thụ trên các nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Các chi tiết in, thêu và bao bì cho thấy nhiều dấu hiệu không đúng quy chuẩn hàng chính hãng.

Đoàn kiểm tra bước đầu xác định số hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ. Cửa hàng cũng không niêm yết giá theo quy định của Luật Giá 2023.

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường, nhận định việc phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo tại một cơ sở nhỏ lẻ cho thấy các hành vi kinh doanh hàng giả ngày càng tinh vi.

Toàn bộ gần 6.500 sản phẩm đã được niêm phong, tạm giữ và chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.

Thi Hà