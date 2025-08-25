Đang loay hoay đóng cửa, thanh niên một phen hú vía khi quả bóng bay có mặt Na Tra đang lơ lửng như bóng ma ngay trước mặt.

Một buổi tối yên ả, anh chàng đang hí hoáy đóng cửa thì... ú òa! Ngay trước mặt xuất hiện một gương mặt kỳ bí lơ lửng giữa không trung. Tim muốn rớt ra ngoài áo, anh chàng tưởng vừa gặp ma thật!

Thanh niên giật thót tim vì tưởng gặp ma

>> Thanh niên tung liên hoàn cước hạ gục 'bóng ma'

Nhưng hóa ra... chỉ là quả bóng bay mặt Na Tra. Sau giây phút "thót tim", anh không kìm được, vung tay đập cho quả bóng một cái cho bõ tức rồi mới yên tâm rời đi. Đúng là hú vía mất 10 năm tuổi thọ, nhưng bù lại người xem được 10 thang thuốc bổ.

