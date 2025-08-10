Đây là một đoạn phim tổng hợp những trò nghịch ngợm của trẻ con, mang đến những khoảnh khắc dở khóc dở cười cho các bậc phụ huynh.

Đoạn phim mở đầu với cảnh những đứa trẻ đang tạo ra một "bãi chiến trường" từ đồ chơi và các vật dụng trong nhà. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng còn "sáng tạo" nghệ thuật trên tường, trên đồ đạc và thậm chí là trên chính mái tóc của mình.

Phụ huynh khóc thét với những trò nghịch ngợm của 'khối nghỉ hè'

>> 'Khối nghỉ hè' đá bay mâm cơm

Hài hước nhất có lẽ là cảnh đứa trẻ đang cố gắng tắm cho chiếc máy tính bàn bằng vòi nước. Đoạn phim chắc chắn sẽ khiến bạn cười nghiêng ngả và đồng thời cảm thấy đồng cảm sâu sắc với các bậc cha mẹ có con nhỏ. "Những đứa trẻ này là chuyên gia phá hoại hay là những thiên tài đầy sáng tạo?" - Đó là câu hỏi bạn sẽ tự đặt ra khi xem hết video. Dù là gì đi nữa, đoạn phim này là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói: "Trẻ con im lặng là lúc đáng sợ nhất". Hãy cùng xem để thấy được sự "bá đạo" của những cô cậu bé tinh nghịch này.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà