Một đoạn video ở quán karaoke tại Phúc Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng cười ngất vì tình huống hài hước ngoài ý muốn.

Nhân vật chính là một nữ nhân viên, vừa đi làm vừa mải mê lướt điện thoại nên mất tập trung. Cô thản nhiên tiến lại chiếc ghế tưởng như đang trống và "ngồi phịch" xuống. Ai ngờ đâu, chiếc ghế ấy đã có sẵn... một nhân viên bảo vệ đang ngả lưng chợp mắt.

Cú ngồi bất ngờ khiến anh bảo vệ giật bắn tỉnh giấc, còn cô gái thì đỏ bừng mặt, bật dậy nhanh như tia chớp. Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến ai xem cũng bật cười, bởi vừa ngại ngùng vừa quá đỗi dễ thương.

Nữ nhân viên ngồi lên đùi người khác vì lo nhìn điện thoại

>> Nữ nhân viên cây xăng thể hiện sức mạnh khiến hai thanh niên bái phục

Khoảnh khắc này giống như một tiểu phẩm hài diễn ngay trong đời thực: một bên là sự ngơ ngác, một bên là sự hoảng hốt, tất cả tạo nên khung cảnh đầy dí dỏm. Sau phút bối rối, chắc chắn cả hai nhân vật cũng sẽ nhớ mãi "kỷ niệm khó đỡ" này. Video vì thế nhanh chóng lan truyền, mang lại những tràng cười giòn tan và chút thư giãn nhẹ nhàng cho người xem.

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi (theo Newsflare)