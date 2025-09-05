Thầy giáo đưa tay ra hiệu cho học viên nữ thắt dây an toàn, nhưng cô nàng lại vô tình hiểu nhầm.

Thay vì kéo dây, cô nàng lại cảnh giác... chỉnh lại cổ áo, khiến cả khung cảnh bỗng chốc trở nên hài hước. Ánh mắt ngạc nhiên của thầy giáo xen lẫn chút bất lực, còn ánh mắt ngại ngùng và cảnh giác của cô gái thì khiến ai xem cũng không khỏi bật cười.

Nữ học viên hiểu lầm ý tốt của thầy dạy lái xe

Đó không chỉ là chuyện nhầm lẫn đáng yêu, mà còn là hương vị ngọt ngào của những kỷ niệm học tập khó quên. Một video ngắn thôi, nhưng đủ để bạn vừa cười, vừa thấy cuộc sống này dễ thương biết bao.

