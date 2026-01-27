Cô con gái hậu đậu bất ngờ vào bếp phụ mẹ, điều đầu tiên mẹ nhận được không phải là niềm vui mà là… một bài test huyết áp.

Nhân vật chính trong clip là cô con gái nổi tiếng hậu đậu nhưng hôm nay lại quyết tâm vào bếp phụ mẹ cho ra dáng đảm đang. Ban đầu mẹ còn bán tín bán nghi, không biết nên mừng hay nên lo. Chỉ vài phút sau, mọi nghi ngờ đã có câu trả lời rõ ràng.

Mẹ 'tăng xông' vì con gái bỗng dưng đảm đang

Bột mì không chỉ nằm gọn trong tô mà còn lan tỏa khắp bàn bếp, sàn nhà và thậm chí... lên cả đầu cô con gái. Căn bếp từ chỗ gọn gàng bỗng chốc biến thành hiện trường hỗn độn đúng nghĩa. Mẹ đứng nhìn mà vừa bất lực vừa muốn tăng xông nhẹ.

Khoảnh khắc đó khiến ai xem cũng thấy quen thuộc đến buồn cười. Hóa ra không phải cứ có lòng là bếp sẽ yên bình. Cuối cùng mẹ chỉ biết thở dài, còn dân mạng thì được phen cười nghiêng ngả vì màn đảm đang đi vào lòng đất này.

