Chơi trò nhà ma nhưng đối tượng sợ hãi lại đang chính là con ma 'soái ca' vì bị hai cô gái tham gia trò chơi bao vây.

Bối cảnh trò chơi nhà ma vốn được dựng lên để hù dọa, nhưng câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ. Thay vì hét toáng lên hay chạy trốn, hai cô gái lại cười khúc khích khi phát hiện gương mặt "soái ca" ẩn sau chiếc mặt nạ.

Con ma bất động vì bị hai cô gái bao vây

Anh chàng đóng giả ma vốn dĩ muốn dọa người khác, ai ngờ lại bị "dọa ngược" bởi sự nhiệt tình của hai cô nàng. Khi một trong số họ bất ngờ lao vào ôm chặt, anh chàng chỉ biết lùi lại trong sự bối rối đến tội nghiệp.

Không khí ma mị vốn căng thẳng bỗng chốc biến thành một màn hài kịch lãng mạn nửa thật nửa đùa. Người xem vừa bất ngờ, vừa không nhịn được cười trước màn "lật kèo" đáng yêu này.

