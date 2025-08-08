Cô giáo mầm non nhảy Michael Jackson khiến học trò phấn khích

Trước giờ ngủ trưa, cô gái mầm non đã có màn trình diễn khiến đám học trò 'mắt chữ A, mồm chữ O' với màn nhảy Michael Jackson điêu luyện.

Trước giờ ngủ trưa được kết thúc bằng một màn trình diễn không thể nào quên. Cô giáo đã không ngần ngại biến mình thành một vũ công chuyên nghiệp, mang đến cho các em học sinh một bất ngờ lớn. Âm nhạc Michael Jackson quen thuộc vang lên, và cô giáo bắt đầu những bước nhảy điêu luyện, dứt khoát. Màn trình diễn không chỉ là một điệu nhảy, mà còn là một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa khắp lớp học. Các em học sinh đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui. Những tiếng reo hò, vỗ tay và những nụ cười rạng rỡ của các em là bằng chứng rõ nhất cho sự thành công của màn trình diễn này. Không chỉ mang lại niềm vui, cô giáo còn tạo ra một không khí học tập cởi mở, thân thiện và đầy ắp sự sáng tạo.

Sau giờ ngủ trưa, với những bước nhảy dứt khoát, uyển chuyển, cô giáo đã biến phòng học thành một sân khấu mini, khiến cả các em học sinh đang say ngủ cũng phải "ngơ ngác" bật dậy. Nụ cười và ánh mắt lấp lánh của cô giáo đã truyền một nguồn năng lượng tích cực, khiến buổi trưa trở nên vui nhộn và tràn đầy sức sống.

Đoạn video này không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái cho người xem, mà còn là một bằng chứng cho thấy sự tận tâm và sáng tạo không giới hạn của những người làm nghề giáo. Họ không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn mang lại niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm đáng nhớ cho tuổi thơ của các em.

