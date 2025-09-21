Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc “quê độ” khó quên, và cô gái trong video này chính là nhân vật chính của một màn hài bất đắc dĩ.

Trời mưa, đường thì trơn, nhưng cô nàng vẫn hiên ngang sải bước cực ngầu trước mặt hội bạn thân. Ai dè số phận lại trêu ngươi, chỉ một cú trượt nhẹ thôi mà biến màn catwalk thành màn... "bay show" ngay giữa phố. Khoảnh khắc ngã xuống chắc cũng hơi đau, nhưng so với những tiếng cười xung quanh của hội bạn thì nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu.

Cô gái trở thành trò cười vì trượt ngã trước đám bạn thân

Đứa thì ôm bụng cười, đứa thì giơ điện thoại quay lia lịa, biến bạn mình thành "ngôi sao" bất đắc dĩ. Còn cô gái thì chỉ biết ngồi dậy cười gượng, vì biết mình vừa trở thành tâm điểm giải trí của cả nhóm. Điều thú vị là chính sự ngã bất ngờ ấy đã mang lại không khí vui vẻ, khiến cả đám bạn có một kỷ niệm khó quên.

