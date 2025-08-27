Một con vượn chu đáo được phát hiện đang chải lông cho một con hươu khi chúng chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt bên nhau.

Đoạn phim cho thấy con linh trưởng nhẹ nhàng luồn ngón tay qua bộ lông của bạn mình để tìm bọ chét tại Vườn thú Nakhon Ratchasima ở đông bắc Thái Lan. Con vượn đứng cạnh con hươu trong khi cẩn thận tách bộ lông ra, tập trung vào việc tìm kiếm sâu bọ. Con hươu vẫn bình tĩnh và bất động, dường như thích thú khi được người bạn bất ngờ của mình làm sạch.

Vượn chải lông, 'tết tóc' cho hươu trong vườn thú

Du khách tên Tananan Ruannark, người đã đến công viên thiên nhiên để chụp ảnh động vật, cho biết: 'Chúng rất thân thiết, như những người bạn thân nhất. Đó là lần đầu tiên tôi thấy tình bạn như vậy.'

Chải lông là hành vi phổ biến của các loài linh trưởng để xây dựng mối quan hệ, và một số loài khỉ mở rộng hành vi này sang hươu.

