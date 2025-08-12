Đây là một video cực kỳ hấp dẫn dành cho những người yêu thích câu cá và khám phá cuộc sống mưu sinh trên sông nước.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng phấn khích khi một người đàn ông kéo lưới và bất ngờ thu về một mẻ cá lớn. Khi chiếc lưới dần được kéo lên khỏi mặt nước, hàng chục con cá lớn đang vùng vẫy tạo nên cảnh tượng vô cùng sôi động. Những con cá to lớn, mập mạp bám chặt vào lưới, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Trúng đậm mẻ cá khi kéo lưới

>> Bắt cá trê trắng trên đồng lúa chín

Đoạn video không chỉ mang đến cảm giác hồi hộp và phấn khích, mà còn cho thấy sự may mắn và thành quả lao động của những người làm nghề chài lưới. Hãy cùng xem và chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này!

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Mộc Trà