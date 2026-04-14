Một ngày đi thăm lờ tưởng như bình thường, ai ngờ “mẻ nào cũng dính cá”, niềm vui giản dị mà trúng đậm khiến ai xem cũng thích thú.

Đúng là có những ngày đi làm mà vui như trúng số, và với anh em miền quê thì đó chính là ngày đi thăm lờ mà cái nào cũng dính cá. Mở lờ ra phát nào là thấy cá quẫy phát đó, cảm giác phê không khác gì game thủ mở rương trúng đồ hiếm. Bình thường có cái dính cái không, hôm nay thì cá như đã "hẹn nhau" chui vào hết. Người đi thăm lờ chắc cũng vừa làm vừa cười, vì hiếm khi gặp ngày nào thuận lợi đến vậy.

Trúng đậm cá lóc khi thăm lờ

Nhìn thành quả mà ai cũng thấy ấm lòng, bởi nghề mưu sinh đôi khi chỉ cần vậy là đủ vui rồi. Không cần cao sang, chỉ cần có cá mang về là bữa cơm thêm rôm rả. Dân mạng xem clip cũng lây niềm vui, thi nhau xin "xin vía trúng đậm". Đúng là thiên nhiên đôi khi cũng chiều lòng người, cho một ngày lao động nhẹ nhàng mà đầy ắp tiếng cười.

