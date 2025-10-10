Một khoảnh khắc may mắn đến khó tin, chỉ một lần kéo vó, người dân đã 'trúng mánh' với hơn chục con đủ kích cỡ.

Mùa nước nổi là thời điểm mà mẹ thiên nhiên mang đến cho người dân rất nhiều sản vật như tôm cá. Và hôm nay, có lẽ thần may mắn đã ưu ái cho người ngư dân trong video này. Chỉ với một lần kéo vó, anh đã kéo lên một mẻ cá ngon lành. Hàng chục con cá khủng chen nhau quẫy nước bắn tung tóe như cảnh phim hành động! Mỗi con cá là một chiến lợi phẩm sáng bóng, khiến người xem qua màn hình cũng cảm thấy... muốn nhảy xuống phụ.

Trúng đậm cá khủng khi kéo vó

Cộng đồng mạng thi nhau bình luận: 'Đây không phải kéo vó nữa, đây là thu hoạch nguyên... chi nhánh thủy cung!'. 'Tuy không nhìn được mặt nhưng tôi nghĩ anh ấy đang cười rất tươi'. Một khoảnh khắc đậm chất làng quê, mộc mạc mà sảng khoái, cho thấy niềm vui giản dị của người dân khi thiên nhiên ưu đãi.

