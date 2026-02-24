Gặp sinh vật là ếch khổng lồ chưa từng thấy trước đây bao giờ, chú trâu tỏ ra cảnh giác và chọn cách 'bỏ của chạy lấy người'.

Một đoạn video hài hước đang khiến cộng đồng mạng bật cười khi ghi lại cảnh một con trâu to khỏe bất ngờ chạm trán "ếch quái vật". Nhân vật gây sốc thực chất là một người mặc trang phục ếch khổng lồ với màu sắc nổi bật. Tuy nhiên, thay vì chọn cách đối đầu, chú trâu lại tỏ ra vô cùng cảnh giác và sau đó quay đầu bỏ chạy.

Trâu chạy thục mạng khi chạm mặt 'ếch quái vật'

Cú "tăng tốc" đột ngột của chú trâu khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Hình ảnh con vật vốn nổi tiếng lì lợm nay lại tháo chạy thục mạng tạo nên tình huống dở khóc dở cười. Nhiều ý kiến cho rằng có lẽ trong mắt chú trâu, đây thực sự là một sinh vật lạ chưa từng thấy. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm nhấn giải trí, mang lại tiếng cười sảng khoái cho người xem.

