Trong một chương trình giải trí, Tôn Ngộ Không định bảo vệ sư phụ thì bị một mỹ nhân bất ngờ… quay lại tát cho một cú trời giáng.

Nếu bạn nghĩ Tôn Ngộ Không luôn là người đi đánh kẻ khác, thì video này sẽ khiến bạn đổi góc nhìn ngay lập tức. Trong một chương trình giải trí, anh chàng trong vai Ngộ Không đứng ra cản một cô gái lại gần sư phụ. Tưởng cô nàng sẽ ngoan ngoãn rời đi, ai ngờ cô quay ngoắt lại tung ngay một cú đánh như sét đánh ngang tai. Cú vả mạnh đến mức khán giả phía xa cũng nghe rõ mồn một.

Tôn Ngộ Không điên tiết vì bị mỹ nhân đánh như trời giáng Tôn Ngộ Không nổi cáu vì bị mỹ nhân đánh – một cú vả khiến khán giả cười muốn xỉu!

May là Đường Tăng và các sư đệ kịp thời lao vào can ngăn, nếu không Tề Thiên Đại Thánh chắc còn phải nhận thêm vài đòn nữa. Phía dưới, khán giả cười ầm ầm trước tình huống siêu hài này. Ánh mắt bất lực xen chút giận dỗi của Ngộ Không càng làm cảnh tượng thêm phần buồn cười. Đúng kiểu "ngàn năm đi đánh thiên đình, nay lại bị người phàm vả cho một cú". Video vừa duyên dáng vừa đáng yêu, bảo đảm khiến bạn cười không ngậm được miệng.

