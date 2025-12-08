Quá trình lột vỏ của tôm càng như một chiêu thức bí truyền của cao thủ võ lâm rời bỏ lớp vỏ cũ để bước sang cảnh giới mới.

Khi đến thời khắc chân nguyên tụ hội, nó nhẹ nhàng vận công, toàn thân phát sáng như sắp thi triển một môn võ công tối thượng. Lớp vỏ cũ khẽ rung lên, rồi từng chút một nứt ra dưới sự điều khiển thành thục của cao thủ họ Tôm.

Tôm càng thể hiện tuyệt kỹ 'thoát xác chi thuật'

Chỉ bằng vài cú chuyển mình mềm mại, nó tách khỏi bộ giáp cũ như lãng khách rời bỏ áo chiến đầy phong sương. Khoảnh khắc đôi càng trượt ra ngoài, trông chẳng khác gì cao thủ vừa phá được bình cảnh tu luyện.

