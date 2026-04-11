Gánh hàng rong phiên bản tốc độ cao khiến dân mạng bật cười: rao bán cực nhanh, lướt đi như gió, thử thách phản xạ của khách quen.

Một đoạn video đang khiến dân mạng cười nghiêng ngả khi ghi lại cảnh một người bán hàng rong chở đầy rau, thịt, cá trên xe máy, vừa chạy vừa rao cực kỳ "có tâm nhưng hơi vội". Điều đặc biệt là khi gần đến nhà khách quen, người này chỉ kịp gọi lớn "Sáu ơi ăn gì không Sáu ơi" rồi... phóng đi như một cơn gió.

Tiếng rao bán hàng rong 'tốc độ ánh sáng'

Nhiều người hài hước bình luận rằng đây là phiên bản bán hàng thử thách tốc độ phản xạ của khách. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đừng lo, chỉ cần nghe thấy gọi mua là chiếc xe sẽ quay đầu trong "một nốt nhạc". Kiểu bán hàng này đúng là vừa gây cười vừa thể hiện sự quen thuộc giữa người bán và khách.

