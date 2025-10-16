Một khoảnh khắc hiếm có trong làng bóng đá phong trào vừa được ghi lại: thủ môn ghi bàn ngoạn mục sau hai cú sút liên tiếp từ giữa sân!

Trong video, anh thủ môn tự tin dẫn bóng lên vạch giữa sân rồi tung cú sút mạnh như búa bổ. Quả bóng bay vút lên, đập xà ngang bật ra khiến khán giả đồng loạt ồ lên tiếc nuối. Nhưng chưa dừng lại ở đó – chỉ vài giây sau, anh lại tung cú sút bồi đầy quyết đoán, đưa bóng thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Thủ môn lập siêu phẩm sau hai cú sút từ giữa sân

Cả sân bóng như bùng nổ, tiếng hò reo vang dội khi 'người gác đền' trở thành người hùng ghi bàn. Pha bóng ấy không chỉ mang tính giải trí cao mà còn thể hiện tinh thần máu lửa, niềm vui thuần khiết của bóng đá phong trào.

