Một thợ sửa xe định làm chiêu trò đâm thủng ruột xe khách để kiếm thêm tiền, nhưng không ngờ khách đã âm thầm quay clip toàn bộ.

Trong lúc khách ngồi chờ sửa xe, anh thợ nghĩ rằng mình đã chọn được 'kèo thơm'. Thấy khách không để ý, anh ta nhanh tay dùng vật nhọn đâm thủng ruột xe, chuẩn bị màn kịch 'Xe anh hư nặng rồi nha!'. Tuy nhiên, đời không như mơ, bởi khách đã âm thầm bật camera quay lại từ giây đầu tiên.

Thợ sửa xe 'no đòn' vì lén đâm thủng ruột xe khách

Khi anh thợ bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích "tình trạng nghiêm trọng", người khách liền đưa điện thoại lên, bật lại đoạn video vừa quay. Khoảnh khắc ấy, mặt thợ sửa xe như đứng hình 5 giây, mắt đảo liên tục như đang tìm nút "tua ngược cuộc đời".

Chưa kịp tháo chạy thì thợ sửa xe đã ăn ngay liên hoàn cước của vị khách 'nóng tính võ công cao' kia. Video khiến người xem vừa hả hê, vừa bật cười với cái kết "xứng đáng" cho hành vi gian lận. Một video giải trí cực mạnh, vừa vui, vừa thư giãn, lại còn mang tính răn đe và cảnh tỉnh.

