Ai bảo chỉ có xuồng, ghe mới đi được trên sông? Trong đoạn video đang gây cười này, một thanh niên đã sáng tạo ra “thuyền võng” cực độc lạ.

Thay vì nằm võng ở sân vườn, anh chàng ung dung mắc võng lên khung tre, biến nó thành một chiếc thuyền mini và thả trôi giữa dòng sông.

Thanh niên ung dung đưa võng giữa dòng sông

Hình ảnh vừa lạ vừa hài, khiến người xem không biết nên khen sáng tạo hay lo... võng lật. Thanh niên thì thoải mái nằm đung đưa, trông chẳng khác nào đang đi nghỉ dưỡng cao cấp giữa thiên nhiên. Người đi ngang qua ai cũng ngoái nhìn, còn cư dân mạng thì thả tim lia lịa.

Có người còn dí dỏm bình luận: "Cái này mà áp dụng ở thành phố mỗi lần mưa lớn, ngập đường thì khỏi lo kẹt xe, cứ ung dung thả trôi là chuẩn luôn!". Đúng là trí tưởng tượng của con người thì không bao giờ có giới hạn. Vừa sáng tạo, vừa hài hước, "thuyền võng" xứng đáng được gọi là phát minh giải trí số một mùa mưa!

