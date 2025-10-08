Một tình huống hài hước khó đỡ khi xem múa lân, Thần Tài khiến ai chứng kiến cũng cười ngất khi đánh rơi thỏi vàng lúc đuổi theo người đẹp.

Câu chuyện bắt đầu bằng một buổi múa lân rộn ràng, trống chiêng vang lên, Thần Tài xuất hiện trong tiếng reo vui của mọi người. Nhưng không ngờ, giữa lúc phát tài, Thần Tài lại bị 'trúng tên ái tình'!.

Thần Tài rớt cục vàng khi đuổi theo mỹ nhân Thần Tài rớt cục vàng khi đuổi theo mỹ nhân. Video: Facebook

Một bóng hồng nhẹ bước lướt qua, khiến Thần Tài 'rung động' liền nở nụ cười tươi rồi đuổi theo trong niềm hứng khởi. Và trong cuộc rượt đuổi ấy Thần Tài không may vấp ngã, rơi luôn thỏi vàng sáng bóng trên tay. Cảnh tượng khiến ai cũng cười lăn: 'Tài thì còn, nhưng vàng thì... chạy mất tiêu!'. Dân mạng thi nhau bình luận: 'Đúng là Thần Tài mà cũng biết mất tập trung vì gái đẹp!'. Một khoảnh khắc vui nhộn, dễ thương.

