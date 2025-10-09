Một cảnh tượng vừa hài hước vừa đáng yêu khi các tài xế ôtô mỏi mòn chờ hàng trăm con vịt nối đuôi nhau sang đường.

Con đường làng vốn yên ả bỗng trở thành sàn diễn catwalk của hàng trăm con vịt nối đuôi nhau từng bước sang đường. Tài xế đang bon bon thì phải phanh lại nhường đường cho những siêu mẫu chân ngắn. Đàn vịt đi ngay hàng thẳng lối, trông cực kỳ chuyên nghiệp.

Tài xế ôtô 'dài cổ' chờ hàng trăm con vịt sang đường

Một vài con còn quay đầu lại 'nói chuyện' với đồng đội, tạo nên khung cảnh vừa trật tự vừa lề mề đến đáng yêu. Tài xế chỉ biết ngồi thở dài, nhưng chắc trong lòng cũng bật cười vì sự đáng yêu này. Một video nhẹ nhàng mà vui nhộn, khiến ai xem xong cũng thấy lòng thư thái – vì đôi khi, chậm một chút cũng chẳng sao, miễn là đi đúng hàng và... vui như đàn vịt này!

