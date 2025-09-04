Giữa con phố đông đúc, ai nấy đều hồi hộp khi thấy một chiếc container to đùng chuẩn bị quay đầu.

Bình thường, chỉ nghĩ thôi đã thấy "căng não" rồi, vậy mà bác tài trong clip lại khiến mọi người đi từ lo lắng đến trầm trồ.

Tài xế container quay đầu siêu đỉnh Tài xế container quay đầu siêu đỉnh. Video: Facebook

Với những pha đánh lái chuẩn từng centimet, chiếc xe container khổng lồ xoay chuyển như đang... múa ballet giữa đường phố chật chội. Bác tài giữ bình tĩnh, thao tác mượt mà, chẳng va quẹt vào đâu dù xung quanh xe cộ chen chúc. Người đi đường thì đứng lại xem, vừa hồi hộp vừa khâm phục.

>> Nữ tài xế lùi xe xoay vòng '360 độ'

Đến khi chiếc container quay đầu thành công gọn gàng, cả đoạn phố như thở phào nhẹ nhõm. Cư dân mạng thì rần rần khen ngợi: "Đúng là tay lái vàng trong làng quay đầu xe", "Nhìn mà muốn đăng ký học thêm khóa container ngay và luôn!".

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

Hi