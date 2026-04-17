Không cần xăng dầu, chiếc phà đặc biệt ở miền Tây vẫn hoạt động đều đặn mỗi ngày nhờ sức người.

Giữa thời buổi giá xăng dầu lên xuống thất thường, một chiếc phà "chạy bằng cơm" ở miền Tây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Không tiếng máy nổ, không khói bụi, phương tiện độc lạ này vận hành hoàn toàn bằng sức người với những nhịp chèo đều đặn. Mỗi chuyến, người lái phà kiêm luôn "động cơ chính", đưa từng chiếc xe máy nhẹ nhàng băng qua con kênh nhỏ. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người vừa buồn cười vừa nể phục vì độ "tiết kiệm nhiên liệu" gần như tuyệt đối.

Phà 'chạy bằng cơm' gây sốt miền Tây

Dân mạng hài hước bình luận rằng xăng có tăng gấp đôi thì chiếc phà này vẫn "bình chân như vại". Không chỉ độc đáo, cách vận hành này còn mang đậm nét đời sống miền Tây mộc mạc và gần gũi. Có lẽ trong tương lai, đây sẽ là phương tiện "xanh" đúng nghĩa khiến ai cũng phải bật cười khi nhắc đến.

