Nhện sói ra đòn thần tốc khiến ruồi 'bốc hơi'

Khoảnh khắc săn mồi thần tốc của nhện sói khiến người xem bất ngờ, ruồi vừa đứng yên đã bị hạ gục trong tích tắc, nhanh đến mức khó tin.

Xem video mà nhiều người tưởng điện thoại bị giật lag, nhưng không, đó là tốc độ thật của nhện sói khi đi săn. Con ruồi vẫn đang đứng "chill chill" thì chỉ trong một cái chớp mắt đã... biến mất. Nhện sói không giăng tơ cầu kỳ như họ hàng, mà chọn lối chơi "áp sát – kết liễu" cực kỳ dứt khoát. Cách tiếp cận chậm rãi như không có gì xảy ra khiến con mồi hoàn toàn mất cảnh giác. Và rồi "bùm", cú ra đòn nhanh đến mức mắt thường gần như không theo kịp. Dân mạng xem xong chỉ biết thốt lên: chưa kịp hiểu chuyện gì thì ruồi đã đi xa. Đây đúng là sát thủ tí hon nhưng kỹ năng thì thuộc hàng "thượng thừa". Nhìn vậy mới thấy trong thế giới tự nhiên, đôi khi không cần ồn ào, chỉ cần nhanh là đủ. Còn con ruồi thì chắc cũng chưa kịp biết mình thua ở đâu.

>> Cầy mangut trêu ngươi chim săn mồi

>> Xem thêm nhiều video và chuyện lạ khác tại đây

