Trong lúc đang khoe chiến lợi phẩm to lớn, người đánh cá đã không kịp trở tay khi bất ngờ bị con mực phun mực tấn công.

Đây là khoảnh khắc hài hước khi một con mực khổng lồ phun mực khắp mặt một ngư dân khi anh ta tự hào khoe thành quả khổng lồ của mình. Theo đó, sinh vật biển này trong lúc được anh chàng ngư dân tên Cris Anthony Rio vỗ về, đã tạo ra một đám mây đen dày đặc. Cris không cảnh giác và nhận trọn cú bắn mực, buộc anh ta phải đặt con vật xuống sàn thuyền.

Ngư dân tối mặt khi bị mực bất ngờ tấn công

Cris nói: 'Nó có vị kinh khủng. Tôi không thể ăn hải sản trong vài ngày sau đó.' Anh ta cố gắng lau sạch tất cả nhưng chất. Cris cũng hét lên và hít thở sâu trong khi có thể nghe thấy tiếng bạn của anh ta.

Hi (theo Newsflare)